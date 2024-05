Ein Flüchtling aus Marokko ist am Sonntag bei Vaterstetten im Landkreis Ebersberg von einem Reisebus auf die Autobahn 99 gefallen. Der Mann hatte sich laut Polizei mit einem Bekannten unter dem Bus versteckt, der in Richtung Stuttgart unterwegs war. Eine 48-Jährige, die gegen 13.45 Uhr mit ihrem Auto hinter dem Reisebus fuhr, bemerkte den Mann und machte sofort eine Vollbremsung.

Mehrere Zeugen des Vorfalls fuhren dem Bus hinterher und hupten. Der Fahrer des Reisebusses hielt schließlich in einer Baustelle auf dem Seitenstreifen an, wo ihn die Zeugen darauf aufmerksam machten, was soeben geschehen war. In diesem Moment kroch ein zweiter Mann aus Marokko unter dem Bus hervor und rannte über den Seitenstreifen zu seinem Bekannten.

Der Marokkaner, der auf die Fahrbahn gefallen war, zog sich bei dem Sturz Prellungen und Schürfwunden zu. Auch sein Bekannter hatte Schürfwunden. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ihren eigenen Angaben zufolge sind sie 26 Jahre alt. Wie lange sie unter dem Bus mitgereist waren und wie genau sie sich festhielten, war zunächst unklar. Es müsse aber in der Nähe der Auspuffanlage gewesen sein, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden seien voller Ruß gewesen.

Die Fahrbahn wurde für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Es bildete sich ein Stau von etwa zehn Kilometern.