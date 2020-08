Interview von Detlef Esslinger

Ein Tag in diesem Sommer, eine Verabredung mit Christian Ude um elf Uhr - wer nicht kommt, weil er's vergessen hat, ist Christian Ude. Aber dann ist er innerhalb einer Dreiviertelstunde da, und man einigt sich schnell, wer Schuld an dem Versäumnis hat: die SZ. Ude, heute 72, wurde 1967 Volontär dieses Blattes. Er weiß noch genau, dass es damals in München überhaupt nicht nötig war, zur angegebenen Zeit bei einer Pressekonferenz zu sein. Denn die fing eh erst an, wenn der Vertreter (sehr selten: die Vertreterin) der SZ eingetroffen war. Wie sollte man da Pünktlichkeit lernen? Mit dieser Art von Ehrfurcht ist es seit Längerem vorbei, Francesca Polistina, 33, absolviert seit November 2019 ihr Volontariat; jedenfalls hat sie derlei noch bei keiner SPD und keinem Kunstverein erlebt. Und ihr Vertrag regelt auch deutlich mehr als jener damals von Ude. Der beschränkte sich im Wesentlichen auf die Zusicherung: "Die Redakteure werden bemüht sein, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen." Was sich sonst noch geändert hat, berichten die beiden hier.