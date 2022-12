All die Initiativen für den Schutz des Regenwaldes haben offensichtlich noch nicht viel geholfen: Wie hier in Ecuador werden immer noch enorm große Flächen gerodet.

Das Treffen in Montreal ist eines der wichtigsten des Jahres: Es geht um ein weltweit gültiges Abkommen zur Rettung der Natur. Drei Aspekte sind dabei besonders wichtig.

Kommentar von Tina Baier

Schon mal was von der Weltnaturkonferenz gehört? Falls nein: So geht es den meisten Menschen. Dabei ist das Treffen, das diese Woche in Montreal beginnt, eine der wichtigsten Konferenzen des Jahres.