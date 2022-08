In Kabul patrouillieren Taliban-Kämpfer in den Straßen.

Spätestens jetzt, da die CIA den Dschihadisten al-Sawahiri aufgespürt und getötet hat, ist klar: Al-Qaida ist zurück am Hindukusch. Die Regierung in Kabul wird nichts dagegen unternehmen. Denn die beiden Gruppierungen eint so einiges.