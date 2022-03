Der damalige Vorsitzende der Gewerkschaft ÖTV , Heinz Kluncker, hält eine Rede. Er war maßgeblich an der Lohnerhöhung 1974 beteiligt.

Kommentar von Nikolaus Piper

Putins Krieg hat die Welt auf einen Schlag verändert. Auch für die Weltwirtschaft hat sein Überfall auf die Ukraine dramatische Folgen, selbst dann, wenn es nicht zu einem Öl- und Gasembargo des Westens gegen ihn kommen sollte. Was die Deutschen in diesen Tagen spüren, ist nur der Anfang: Die Preise für Benzin, Erdgas und viele Rohstoffe der Industrie schwanken um historische Höchststände, die Fertigung in der Autoindustrie stockt, weil Kabelbäume aus der Ukraine fehlen, die Erwartungen der Exportwirtschaft brechen ein. Der Wirtschaft droht, nur zwei Jahre nach Beginn der Pandemie, ein neuer Konjunktureinbruch, wenn nicht gar eine regelrechte Rezession.