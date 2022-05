Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen

Er oder er? Thomas Kutschaty (SPD, links) und Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstagabend beim TV-Duell im WDR.

Dieses Land ist nicht mehr rot. Aber auch Schwarz-Gelb wird den Wahlsonntag kaum überstehen. In Amerika würde man sagen: ein Swing State. Mindestens eine Partei wird springen müssen.

Kommentar von Christian Wernicke

So viel ist sicher, schon vor der Wahl: Es wird eine andere Regierung geben in Nordrhein-Westfalen. Sämtliche Mitglieder der bisherigen "NRW-Koalition," wie CDU und FDP ihr schwarz-gelbes Bündnis etwas anmaßend selbst fünf Jahre lang nannten, wissen längst: Es wird abgewählt. Die Liberalen sind zu schwach. Hendrik Wüst, der noch immer recht Neue an der Spitze der Landes-CDU und Landesregierung, muss sich fügen.