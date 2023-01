Bundeskanzler Scholz hat lange an Verteidigungsministerin Lambrecht festgehalten - zu lange (Archivbild).

Kommentar von Mike Szymanski, Berlin

Jetzt endlich macht Christine Lambrecht den Platz an der Spitze des Verteidigungsministeriums frei. Endlich ist wohl auch der SPD-Politikerin klargeworden, dass sie nicht dazu in der Lage ist, die politische Zeitenwende, die Kanzler Olaf Scholz im Februar vor einem Jahr ausgerufen hat, in der Bundeswehr zu vollziehen.