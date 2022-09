Kommentar von Georg Mascolo

Es darf als wahrscheinlich gelten, dass schon bald westliche Schützen- und Kampfpanzer in die Ukraine geliefert werden. Noch zögern Deutschland und viele seiner Verbündeten, aber am Ende all solcher Diskussionen stand - jedenfalls in den vergangenen sieben Monaten dieses Krieges - beinahe ausnahmslos ein Ja. Dafür spricht übrigens auch, dass die Möglichkeiten des sogenannten Ringtausches an ein Ende kommen. Es gibt nur noch eine überschaubare Menge Material aus sowjetischer Produktion in den Nato-Staaten, das man in die Ukraine liefern und dafür durch westliches Gerät ersetzen könnte.