Kommentar von Henrike Roßbach

Für viele Menschen ist die Zeit zwischen Heiligabend und Neujahr eher aufregungsarm, auch der politische Betrieb kommt für eine Weile zur Ruhe. Vor dem Fest verraten ein paar Minister, was es bei ihnen Weihnachten zu essen gibt ("Hirschgulasch", "Vanillepudding mit Rum"), danach tauchen sie ab. Doch genau wie in vielen Familien, wo das weihnachtliche Aufeinanderhocken früher oder später zu Sticheleien in Richtung Verwandtschaft führt, ist auch der politische Weihnachtsfrieden oft brüchig.