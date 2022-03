Krieg in der Ukraine

Kolumne von Heribert Prantl

Ich bewundere die Pazifisten. Ich bewundere, wie sie es schaffen, ihre Ohnmacht auszuhalten. Ich bewundere sie dafür, dass sie auch angesichts der Aggression Putins nicht schwankend und selbst angesichts der schrecklichen Bilder aus der Ukraine nicht wankend werden. Ich bewundere sie dafür, dass sie der Gewalt die Gegengewalt verweigern; dass sie allenfalls auf zivilen, aber nicht auf militärischen Widerstand setzen. Sie setzen auf die Kraft des Rechts; sie hoffen auf Frieden durch Recht, auf einen gerechten Frieden also; sie nehmen aber der Gerechtigkeit das Schwert weg, lassen die Gerechtigkeit also mit der Waage allein. Ist das Recht so? Oder ist das einfach nur schrecklich naiv? Wie sichert man die Herrschaft des Rechts? "Schwerter zu Pflugscharen" sagen die Pazifisten, haben sie immer gesagt. Das ist ein schöner Wunsch, das ist ein schöner Traum. Aber wenn der Traum zum Moralisieren von außen wird, wird er zum Zynismus.