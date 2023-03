Koalition:Bündnis für Arbeit

Von Daniel Brössler

Die Erfahrung lehrt, dass die Dauer von Verhandlungen keine automatischen Rückschlüsse auf die Güte ihrer Ergebnisse zulässt. Das einzige, das mit der Stundenzahl verlässlich steigt, ist die Erwartungshöhe. In dieser Hinsicht hat die Ampelkoalition sich selbst übertroffen. Mit der Tagung ihres Koalitionsausschusses in Überlänge, unterbrochen von einem Kabinettsausflug nach Rotterdam, haben sich SPD, Grüne und FDP einen honorigen Mittelweg verbaut. Ein Resultat, das als irgendwie okay gewertet werden könnte, durfte eigentlich nicht mehr herauskommen. Zur Auswahl schien nur noch der große Wurf zu stehen oder die große Blamage. Dazu passend versprach Bundeskanzler Olaf Scholz noch vor Abschluss der Textarbeit ein "Gesamtwerk, das die Mühe geloht haben wird" - den goldenen Schlüssel gewissermaßen zu einem Deutschland, das das Klima schont, wirtschaftlich stark bleibt, und das alles auch noch sozial gerecht.

Tatsächlich formuliert das Modernisierungspaket, das Lars Klingbeil, Ricarda Lang und Christian Lindner schließlich am Dienstagabend präsentierten, zumindest diesen Anspruch. Nach den milliardenschweren Entlastungspaketen zur Abfederung der Kriegsfolgen im vergangenen Jahr soll es den überfälligen Wechsel vom Modus der Krisenbewältigung in die Phase der lange verschleppten Modernisierung markieren.

Fast zwangsläufig bleibt das Paket dabei aber von den ampeltypischen Kompromissen geprägt. Symbolhaft ist der von den Grünen begrenzt akzeptierte Autobahnausbau, der allerdings von Solarzellen am Straßenrand flankiert werden soll. Beim Klimaschutz bleiben die Sektorziele für einzelne Wirtschaftsbereiche bestehen, sollen aber flexibler gehandhabt werden. Die Wärmewende bei den Gebäudeheizungen soll kommen, aber "technologieoffen" und sozialverträglich. Auf 16 Seiten hat die Ampel zwar keinen neuen Koalitionsvertrag vorgelegt, wohl aber - unter Schmerzen - einige große Streitfragen zu befrieden versucht. Der große Wurf ist das nicht.

Die Verlustangst wächst, der Spielraum schrumpft

Drei Faktoren waren bestimmend für den schwierigen Weg dorthin: die Persönlichkeit des Kanzlers, die harten Rahmenbedingungen und die veränderte Binnendynamik in der koalitionsspezifischen Dreiecksbeziehung, in der sich die Gewichte zum Entsetzen der Grünen zu einer Allianz aus SPD und FDP verschoben haben. Allen drei Faktoren ist gemein, dass sie nur sehr eingeschränkt veränderbar sind.

Das gilt auch für die (Führungs)-Persönlichkeit des Kanzlers, deren Bildung mit 64 Jahren als weitgehend abgeschlossen gelten darf. Das Selbstbild des Kanzlers ist das eines gewieften Unterhändlers, der im Gewirr den Überblick behält, längere Konfliktlaufzeiten cool in Kauf nimmt und im gegebenen Augenblick die Knoten löst. Der Koalitionsausschuss in Überlänge hat allerdings gezeigt, wie kompliziert das geworden ist. Während der Handlungsdruck in der Klimakrise steigt, schrumpfen die finanziellen Spielräume und wachsen die Verlustängste erheblicher Bevölkerungsteile.

Fluch und Segen der Ampel ist, dass sie den großen Treffpunkt aller dieser Widersprüche bildet. Es stoßen aufeinander der grüne Impetus eines konsequent klimafreundlichen Umbaus der Wirtschaft, die soziale Schutzfunktion der SPD und der Staatsskeptizismus der FDP. Das zwingt alle drei Parteien zu Kompromissen, die ihre Grundüberzeugungen berühren, was zu kräftezehrendem Zank führt. Es ermöglicht aber auch Bewegung in den großen gesellschaftlichen Streitfragen. Einen Preis für politische Eleganz wird die Ampel nicht mehr gewinnen. Als Arbeitskoalition kann sie sich immer noch bewähren.