Hohe Genervtheit im Land: Eine Klimaaktivistin der "Letzten Generation" bei einer Straßenblockade in Magdeburg.

Kommentar von Christoph Koopmann

Die Wut auf den Straßen ist riesig, und zwar auf beiden Seiten. Die einen sind wütend, weil sie der Meinung sind, die Politik tue nicht genug für den Klimaschutz, und kleben sich darum auf Straßen. Die anderen sind wütend, weil sie hinter diesen Klebeblockaden im Stau stehen. Man kann das in zig Handyvideos beobachten, in denen festklebende Klimabewegte in Warnwesten verzweifelte Appelle über Innenstadtkreuzungen rufen und zwangsweise unbewegte Autofahrer (Maskulinum hier eher nicht generisch) sie anbrüllen, von ebenjenen Kreuzungen zerren oder gleich kurzerhand anfahren.