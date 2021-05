Ein verlorener Teddy in einer Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt: Hilfe tut not.

Kommentar von Katharina Riehl

Es ist ja nicht so, dass niemand es hätte kommen sehen. Am 13. März 2020 beschlossen die Kultusminister der Länder, Schulen und Kindergärten in ganz Deutschland vorerst zu schließen, um die schnelle Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Nur wenige Tage später warnte die inzwischen zurückgetretene Familienministerin Franziska Giffey vor einem erhöhten Konfliktpotenzial, "und dass es auch zu stärkerer häuslicher Auseinandersetzung kommt, auch zu stärkerer häuslicher Gewalt". Auch im Bundesinnenministerium gab es bereits im März 2020 Beamte, die eine Zunahme der häuslichen Gewalt befürchteten, eine Analyse wurde in Auftrag gegeben. Die Gefahr war erkannt.

An Warnungen, an Analysen, an Besorgnis um die Situation der Kinder und Jugendlichen in der Pandemie hat es nie gemangelt; beinahe täglich hat sich im vergangenen Jahr jemand zu dem Thema geäußert: Kinderärzte, Kinderpsychiater, Lehrer, Lehrerverbände, Eltern, Elternverbände, Kommunalpolitiker, Landespolitiker, Bundespolitiker, Verbände, Organisationen. Passt auf die Kinder auf, war die Botschaft, meist standen die psychischen Folgen des Zuhausesitzens im Mittelpunkt. Aber da war eben auch immer diese andere Sorge: Wenn die Kinder nicht in die Schule oder in die Kita gehen, weiß keiner, wie es ihnen zu Hause ergeht. Keiner sieht ihre blauen Flecken, keiner fragt, warum sie traurig sind. Sie entgleiten der gesellschaftlichen Kontrolle.

Besonders schlimm: der steigende Konsum von Kinderpornografie

Insofern wirkt die an diesem Mittwoch veröffentlichte Kriminalstatistik wie eine Art offizieller Versagensbericht, denn sie scheint im Grunde alles zu belegen, was immer befürchtet wurde. Zwar ist ein direkter Zusammenhang zwischen Pandemie und Gewalt den Beamten zufolge nicht belegbar, unstrittig aber ist: Im vergangenen Jahr hat die Gewalt gegen Kinder zugenommen, die Schläge ebenso wie die sexualisierten Übergriffe, sogar die Zahl der Todesfälle ist gestiegen. Besonders während des ersten Lockdowns nahm den Ermittlern zufolge außerdem der Konsum von Kinderpornografie drastisch zu - das Livestreaming von sexualisierter Gewalt via Webcam aus den häuslichen Kinderzimmern werde ebenfalls immer mehr nachgefragt. Es sind viele gruselige Befunde. Alle haben es geahnt. Verhindert hat es niemand.

Natürlich ist nicht alles so einfach, wie man das gerne hätte, natürlich musste die Politik in den vergangenen Monaten immer wieder Entscheidungen treffen, um die sie niemand beneidet. Bevor die Impfquoten stiegen, waren drastische Kontaktreduzierungen das einzige echte Mittel, um die Ansteckungszahlen zu drücken. Wer will ernsthaft abwägen zwischen Verstorbenen in den Seniorenheimen und den Rechten der Kinder? All diese Debatten haben immer schnell auf dünnes Eis geführt.

Kinder haben keine Lobby - was das heißt, zeigt sich jetzt

Wahr ist aber eben auch, dass daheim misshandelte Kinder sehr viel leichter aus der Wahrnehmung ausgeblendet werden können als all jene, die in den vergangenen Monaten schwer erkrankt oder gestorben sind. Die Politik hat die Risiken für Kinder zwar mantramäßig wiederholt, sie am Ende aber eben doch in Kauf genommen. Kinder haben keine Lobby, das ist so eine Phrase, die man im vergangenen Jahr oft gehört hat. Man hat sie so oft gehört, weil sie so richtig ist.

Und jetzt? Wäre es an der Zeit, endlich den Blick zu schärfen für alles, was im Pandemiejahr falsch gelaufen ist. Es ist wirklich nur schwer zu begreifen, dass auch im Mai 2021 die Schulen und Kindergärten nicht als Allererstes geöffnet werden - ganz egal, was möglicherweise steigende Infektionszahlen dann für Hotellerie und den Kulturbetrieb bedeuten würden. Spätestens seit diesem Mittwoch ist klar, was in der Pandemie am deutlichsten auf der Strecke geblieben ist: die Würde der Kinder.