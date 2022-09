Kommentar von Oliver Meiler

"Pacchia", so viel Italienischkunde muss schon sein, ist ein umgangssprachliches, recht derbes Wort für Sause, Party, Spaß. Als Giorgia Meloni, die Chefin der Postfaschisten und voraussichtliche Siegerin bei den italienischen Parlamentswahlen an diesem Sonntag, vor ein paar Tagen in Mailand auftrat, sagte sie in die Menge ihrer Anhänger: "Die Europäische Union fürchtet sich vor uns? Wenn wir gewinnen, ist die Sause vorbei."