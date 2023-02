Kommentar von Claus Hulverscheidt

Die Debatte über Joe Bidens Klimaschutzpaket hat in Europa teils hysterische Züge angenommen, gleichsam so, als habe der US-Präsident mit dem sogenannten Inflation Reduction Act (IRA) aus purer Boshaftigkeit einen Anschlag auf die Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Wirtschaft verübt. Das ist schlicht Unsinn, wahr ist vielmehr: Der IRA ist nicht nur das ambitionierteste Programm zur Eindämmung der Erderwärmung, das die Vereinigten Staaten jemals aufgelegt haben. Er ist auch der Beweis, dass die USA nach Jahren der Obstruktion ihrer globalen Führungsrolle in Sachen Klimaschutz endlich wieder gerecht werden möchten. Will die Menschheit nur den Hauch einer Chance haben, Dürren und Hitzewellen, Stürme und Überflutungen in den kommenden Jahrzehnten in einigermaßen erträglichen Grenzen zu halten, dann bedarf es mehr und nicht weniger solcher Reformpakete.