Schwer gesichert: Polizisten mit Hunden kontrollieren vor dem derzeitigen G-7-Außenministertreffen das Gelände am Weissenhäuser Strand, Schleswig-Holstein.

Der Zusammenschluss der Industriestaaten wurde in der Vergangenheit schon für obsolet erklärt. Nach Russlands Angriff ist klar: Die G 7 können eine Antwort auf Putins Krieg geben - und müssen jetzt handeln.

Kommentar von Paul-Anton Krüger

Wie oft ist der Westen für tot erklärt worden, wie oft die G 7 für obsolet - ein Klub von Industriestaaten, der keine Lösungen mehr zu bieten habe in einer globalisierten Welt; der nicht den sich verändernden Machtverhältnissen der Gegenwart gerecht werde; der in der Vergangenheit lebe. Der Angriff des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die Ukraine hat ein grundlegendes Missverständnis entlarvt, das auch der deutschen Russlandpolitik über Jahrzehnte zugrunde lag: Enge wirtschaftliche Verflechtung schließt eben doch nicht aus, dass Autokratien Kriege vom Zaun brechen, die ihnen wirtschaftlich massiv schaden und auch sonst keinen Gewinn versprechen, zumindest gemessen an der ebenso fälschlich für universell gehaltenen Vernunft.