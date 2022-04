Kommentar von Henrike Roßbach, Berlin

In der Kuriositätensammlung des bundespolitischen Betriebs könnten die Geschehnisse vom Donnerstag schon bald als Klassiker gelten. Noch länger wird man sich in Berlin erzählen, wie diese Ampelregierung ("Du weißt schon, die mit Scholz!") es nicht einmal geschafft hat, in Sachen Impfpflicht eine Abstimmung zur Geschäftsordnung zu gewinnen. Und wie die vielen Impfpflicht-Befürworter in ihren Reihen danach nahtlos an der Herausforderung gescheitert sind, mehr Ja- als Nein-Stimmen zu bekommen für ihre Impfpflicht ab 60.