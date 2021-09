Am Rande der Automesse IAA in München protestieren Aktivisten gegen Autos in den Innenstädten.

Die Industrie hat viel zu lange am Verbrennungsmotor festgehalten. Die Demonstrationen rund um die IAA waren deswegen ein notwendiges Signal. Was Umwelt-Aktivisten mit ihrem Protest bewirken können, haben sie bereits beim Thema Kohle bewiesen.

Kommentar von Michael Bauchmüller

Aufmunterung für die Proteste bei der IAA ist am Wochenende von einigen gekommen, die schon gewonnen haben: "Herzliche Grüße aus dem #HambacherForst nach München", twitterte am Samstag eine Anti-Braunkohle-Initiative. "Ihr seid klasse!" Was sich mit Protesten so alles erreichen lässt, auch gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner wie den Stromkonzern RWE, das ließ sich schließlich zuletzt nirgends so eindrucksvoll studieren wie rund um das Waldstück beim Tagebau Hambach. Der Kampf um die Kohle ist damit, abgesehen von ein paar Scharmützeln um das genaue Enddatum, gelaufen. Jetzt ist das Auto an der Reihe.