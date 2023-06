Kommentar von Robert Roßmann

Es hätten Tage des Aufbruchs werden sollen. Mit ihrem kleinen Parteitag und einem großen Grundsatzkonvent wollte die CDU endlich mal wieder die Schlagzeilen bestimmen. Die CDU diskutiert lebendig und breit über Inhalte, und sie hat interessante Typen, die für diese programmatische Breite stehen: Das hätten die Botschaften sein sollen. Doch aus den Tagen des Aufbruchs wurden für Friedrich Merz die schlimmsten Tage seiner bisherigen Amtszeit. Seine Autorität ist erschüttert, die Partei hat plötzlich eine Führungsdebatte am Hals. Am Ende dieser Woche schauen viele Christdemokraten fassungslos auf ihre Partei und fragen sich, wie das hat passieren können. Die CDU ist über sich selbst erschrocken.

Für alle, die Besseres zu tun haben, als sich täglich mit der CDU zu befassen, ein Schnelldurchlauf: Die CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther und Hendrik Wüst melden sich in einer Weise zu Wort, die man nicht nur als Kritik am Kurs von Merz verstehen konnte, sondern auch sollte. Außerdem bringt sich Wüst mit einer Interviewbemerkung als Kanzlerkandidat ins Spiel. Merz verliert daraufhin die Nerven und beklagt in einem TV-Interview ungefragt schlechte Umfragewerte von Wüsts Landesregierung. Anstatt den Fehler einzusehen, lässt der CDU-Chef seinen Auftritt anschließend auch noch twittern - was die Nordrhein-Westfalen erst recht empört. Und als ob das alles nicht genug wäre, gibt es in der Partei inzwischen dermaßen große Unzufriedenheit über den von Merz ausgesuchten Generalsekretär Mario Czaja, dass sich der CDU-Chef am Freitag genötigt sieht, öffentlich Spekulationen über eine Ablösung zu widersprechen.

Kurz gesagt: Es war für Friedrich Merz eine Woche zum Gruseln.

"Unsere Haltung wird für die Bürger klarer, wenn wir sie geschlossen und mit einem gewissen Korpsgeist vertreten", hat Jens Spahn gerade gesagt. Das ist natürlich amüsant, weil Spahn sich in seinem politischen Leben lange durch Kritik an der Spitze profiliert hat. Und "Korpsgeist" ist nicht das Erste, was man einer Partei empfehlen möchte. Richtig ist aber, dass Geschlossenheit zu Klarheit führt. Nach der Chaoswoche ist in der CDU deshalb kaum noch etwas klar.

Wüst ringt sich lobende Worte ab

Der Schreck über diese Tage ist der Partei in die Glieder gefahren. Das dürfte erst einmal Ruhe bewirken. Merz und Wüst haben sich bei einem Auftritt in der Berliner NRW-Vertretung beinahe peinlich demonstrativ vertraut gegeben. Und Wüst hat sich am Freitag ein paar lobende Worte über Merz abgerungen. Doch eines bleibt: Selbst unter den bisherigen Merz-Anhängern gibt es inzwischen einige, die ihm keine erfolgreiche Kanzlerkandidatur mehr zutrauen. Wer regelmäßig Probleme mit seiner Impulskontrolle hat, drängt sich nicht als Kanzler auf. Und in Hendrik Wüst, das ist seit dieser Woche endgültig klar, gibt es nicht nur aus der CSU, sondern auch aus der CDU eine Alternative.

Aber es ist ja nicht nur die Personalfrage. Die CDU muss knapp zwei Jahre nach ihrem Desaster bei der Bundestagswahl feststellen, dass es in der Partei selbst über grundlegende Fragen keine Einigkeit gibt. Mit welchem Kurs bekommt man die AfD wieder klein? Und wie soll man mit den Grünen umgehen? Sind sie der naheliegendste Koalitionspartner - oder ein Gegner, den man mit aller politischen Macht bekämpfen muss? All das ist nicht geklärt.

Die CDU hat sich von ihren Erfolgen in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Berlin zu sehr blenden lassen. Jetzt muss sie erschrocken feststellen, dass der Weg ins Kanzleramt noch weit ist. Und für Merz aller Voraussicht nach zu weit.