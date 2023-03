Von Ronen Steinke

Der kluge britische Historiker Timothy Garton Ash hat vor ein paar Jahren einmal zehn "Prinzipien" für die Redefreiheit im Internet vorgeschlagen. Prinzipien wie: Die Menschen sollten sich von Hass oder Lügen im Netz nicht so leicht aus der Fassung bringen lassen, nicht so schnell nach dem Staat rufen, sich zu einem "robusten" Diskurs bereit zeigen: "Wir sollten uns alle ein dickeres Fell zulegen." Ashs Plädoyer entsprach und entspricht der guten angelsächsischen Tradition, gegen hoheitliche Eingriffe in die Meinungsfreiheit noch etwas misstrauischer - und wehrhafter - zu sein als in Deutschland. Es spiegelt aber auch den Horizont einer Person wider, pardon, die leicht reden hat.