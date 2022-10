In Europa tobt ein Krieg und die Menschen ächzen unter der Energiekrise - und was macht das europäische Führungsduo? Erst einmal Ferien. Was Deutschland und Frankreich veranstalten, ist verantwortungslos.

Kommentar von Josef Kelnberger

Es ist eine verstörende Erkenntnis, dass die Europäische Union wegen der deutschen Herbstferien ins Trudeln geraten kann. Fünf deutsche Ministerinnen und Minister hätten längst Urlaube gebucht, und das, so heißt es nun aus dem Kanzleramt, sei ein wesentlicher Grund dafür, dass die für kommende Woche geplante deutsch-französische Kabinettssitzung verschoben wurde. Das Ganze verkündete man einen Tag vor dem EU-Gipfel in Brüssel, in den Olaf Scholz und Emmanuel Macron mit unterschiedlichen Positionen in den entscheidenden Fragen der Energie- und Wirtschaftspolitik gingen. Eine spektakuläre Nachricht: Das deutsch-französische Duo macht Urlaub, während in Europa ein Krieg tobt.