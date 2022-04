Kommentar von Thomas Kirchner

Macron oder Le Pen? Das ist wie die Wahl zwischen zwei Übeln, sagen viele Franzosen, vor allem junge und eher linke. Und sie sagen es immer noch, obwohl die nationalpopulistische Herausforderin eine reelle Chance hat, den liberalen Amtsinhaber beim Stichentscheid an diesem Sonntag zu bezwingen. Viele von ihnen, etwa der auch in Deutschland bekannte Autor Didier Eribon, wollen sich vor lauter Widerwillen gegen Macron der Stimme enthalten - und verhelfen Le Pen damit vielleicht zum Triumph. Der eine so schlimm wie die andere? Diese Gleichsetzung irritiert immens. Wer die beiden Kontrahenten in einen Topf wirft, hat die Orientierung verloren.