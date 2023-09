In der EU gibt es kaum noch die Bereitschaft, Flüchtlinge aufzunehmen - hier der Blick in ein italienisches Auffanglager.

Egal, ob beim Thema Migration oder Klimaschutz - die Bundesregierung dringt mit ihren Vorstellungen immer seltener durch in der EU. Das liegt nicht zuletzt an einer gewissen Bräsigkeit der Ampelkoalition.

Kommentar von Hubert Wetzel

Manchmal, wenn man als deutscher Journalist in Brüssel mit ausländischen Diplomaten zusammensitzt, wird man gebeten, doch bitte, bitte ein Rätsel zu lösen. Die Frage, zu der man dann etwas Vernünftiges beitragen soll, lautet salopp formuliert: Was zum Teufel ist mit Deutschland los? Wie kann es sein, dass die Regierung des bevölkerungsreichsten und wirtschaftlich stärksten EU-Landes dermaßen durch die Brüsseler Abläufe eiert, dass zunächst niemand weiß, was sie eigentlich will, und sie dann das, was sie irgendwann als ihr Ziel definiert, nicht durchsetzen kann?