Vertrauen in den Impfstoff ist wichtiger als Schnelligkeit

Der beste, der am schnellsten zugelassene Impfstoff nützt nichts, wenn die Menschen ihn ausschlagen. Diese Gefahr ist in Deutschland real.

In Großbritannien sind bereits 300 000 Menschen geimpft. Und in der EU? Gibt es noch nicht einmal die Zulassung für das Biontech-Vakzin. Das kann man peinlich nennen - oder gewissenhaft und transparent.

Kommentar von Berit Uhlmann

Wenn die Europäische Arzneimittelagentur EMA heute wie erwartet den ersten Impfstoff gegen Covid-19 in der EU zur Zulassung empfiehlt, werden in Großbritannien bereits 300 000 Menschen geimpft sein. Im Königreich wird das Vakzin des Mainzer Unternehmens Biontech und seines Partners Pfizer schon seit etwa zwei Wochen verabreicht. Eine Notfallzulassung machte es möglich. Das klingt nach einem großen Nachteil für die EU-Länder. Man könnte es sogar für peinlich halten, vor allem für Deutschland, wo der Impfstoff maßgeblich entwickelt worden ist.

Und doch ist offen, ob ein schneller Start auch auf lange Sicht von Vorteil ist. Die Impfung von Milliarden Menschen auf dieser Welt ist kein Sprint, sondern ein Marathon, bei dem es auf viele Faktoren ankommt, in erster Linie aber auf das Vertrauen der Menschen. Das gilt ganz besonders bei einem Impfstoff, der in Rekord-Tempo marktreif wurde.

Und in dieser Hinsicht war das Vorgehen der britischen Arzneimittelbehörde doch eher bedenklich. Am Tag der Zulassung gab es erst mal nur eine dürre Pressemitteilung, die wenig mehr als die Markteinführung verkündete. Es war zunächst nicht einmal klar, für wen genau der Impfstoff zugelassen war. Es gab keine detaillierten Studiendaten, keine ausführliche Analyse und Bewertung der Studienergebnisse, keine Beschreibung des Zulassungsprozesses oder genaue Angaben, wie es denn weitergehen würde. Auch eine Priorisierung, wer den Impfstoff zuerst bekommen sollte, hatte die britische Regierung noch nicht ausgearbeitet.

Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass die Zulassung in London schlampig vonstattenging. Und schon gar nicht, dass der Impfstoff mangelhaft ist. Dagegen sprechen die bisher bekannt gewordenen Studienergebnisse und die ersten Erfahrungen aus Ländern, die bereits impfen. Doch das Vorgehen der Briten wirkte holprig, überhastet und undurchsichtig.

Die EMA liefert auch gleich einen Beipackzettel mit

Dagegen kann man hoffen, dass die EMA mehr Klarheit und Transparenz schafft. Sie hat bereits angekündigt, mit dem Urteil ihres Expertengremiums zugleich exakte Daten zum Nutzen-Risiko-Profil des Impfstoffs vorzulegen. Es soll zudem detaillierte Anweisungen zum Umgang mit dem Vakzin, inklusive einer Packungsbeilage, geben. Die europäische Behörde will außerdem einen Plan zur Sicherheitsüberwachung vorstellen sowie einen klaren rechtlichen Rahmen für Hersteller und Verbraucher, in dem auch Haftungsfragen geklärt werden.

Transparenz ist der Schlüssel zum Vertrauen der Menschen. Der beste, der am schnellsten zugelassene Impfstoff nützt nichts, wenn die Menschen ihn ausschlagen. Diese Gefahr ist in Deutschland real: Zuletzt erklärte hierzulande jeder Zweite, den Schutz aus der Spritze zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu wollen. Gerade angesichts dieses Zögerns, der verständlichen Unsicherheiten und der noch immer offenen Fragen über das Vakzin, ist ein gründliches, valides und nachvollziehbares Verfahren, das über den Tag hinausreicht, so wichtig.