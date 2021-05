Armin Laschet:Man kann nicht ein bisschen kandidieren

Armin Laschet will angeblich unbedingt Bundeskanzler werden - für den Fall der Fälle aber auch eine Rückkehroption in die Düsseldorfer Staatskanzlei.

Kommentar von Stefan Braun

Wahlkämpfe können einsam machen. Vor allem, wenn ein glorioser Sieg in immer weitere Ferne rückt. So gesehen ist es nur zu verständlich, wenn sich Kandidaten mit unsicheren Perspektiven Gedanken machen, wie sie im Fall einer Niederlage heil aus der Sache herauskommen. Sei es, dass sie sich früh mögliche Fluchtwege ausdenken; sei es, dass sie noch nicht gleich alle bisherigen Wurzeln kappen, um nach einer möglichen Niederlage vielleicht doch im alten Amt bleiben zu können. Ja, das ist nachvollziehbar; es kann einem in schweren Momenten ein bisschen Sicherheit geben. Politisch fatal aber ist es trotzdem.

Wahlkämpfe sind ein Risiko. Sie müssen es sogar sein, damit eine Demokratie eine Demokratie bleibt. Aus diesem Grund sind alle Gedankenspiele des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet, durch die Verschiebung des Landesparteitags die letzte Entscheidung über seine Zukunft in Nordrhein-Westfalen auf die Zeit nach der Bundestagswahl zu verschieben, nicht nur blöd, ungeschickt und taktlos. Sollte er tatsächlich versucht sein, die Wahl seines Nachfolgers im Landesvorsitz in den Oktober zu verlegen, käme das nahe ran an einen politischen Selbstmord.

Das Schicksal von Norbert Röttgen sollte Warnung sein

Niemand im Übrigen müsste das besser wissen als Laschet selbst. Er konnte nämlich sehr gut studieren, was passierte, als sein Vorgänger Norbert Röttgen so etwas im Landtagswahlkampf 2012 versuchte. Damals wollte Röttgen zwar unbedingt Ministerpräsident in Düsseldorf werden, erklärte aber zugleich, für den Fall einer Niederlage als Bundesumweltminister in Berlin zu bleiben. Aus seiner Sicht erschien das plausibel und verständlich. Die Wählerinnen und Wähler aber goutierten das nicht, sondern bestraften ihn mit einem miserablen Ergebnis.

In der CDU Nordrhein-Westfalens hat das große Narben hinterlassen. Bis heute ist dieser Teil ihrer Geschichte eine Erzählung voller Schmerzen. Nur einer profitierte von dem Debakel: Armin Laschet. Er übernahm erst den Landesvorsitz, dann wurde er bei der Wahl 2017 Ministerpräsident. Hauchdünn nur, aber er gewann.

Es ist in der Politik an dieser Stelle ganz einfach: Du musst mit allem, was du bist und kannst, ins Rennen gehen. Das wollen die Menschen spüren. "All in" nennt man das beim Pokern: Man gibt alles - und man riskiert alles. Nur dann spüren die Menschen, dass es einem mit seinem politischen Kampf wirklich ernst ist. Sollte Armin Laschet das vergessen haben, dann wäre ihm nicht zu helfen.