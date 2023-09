Kommentar von Claus Hulverscheidt, Berlin

Olaf Scholz hat in der Haushaltsdebatte des Bundestags in dieser Woche zwei bemerkenswerte Sätze gesagt. Nach drei Krisenjahren, so der Kanzler, stehe der Etatentwurf der Ampelregierung für "die Rückkehr zur Normalität und für einen solide finanzierten Staat". Ja, mehr noch: "Wir investieren, ohne an der falschen Stelle zu kürzen."

Beide Sätze sind deshalb so bedeutsam, weil fast alles an ihnen falsch ist. Weder ist der Staat 2024 solide finanziert, noch kann angesichts hoher Inflation, weiter drohender Energieengpässe und der riesigen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem klimagerechten Umbau des Landes von Normalität die Rede sein. Gemessen an den Notwendigkeiten ist die Investitionsplanung bis 2027 daher viel zu zaghaft, während zugleich die falschen Programme zusammengestrichen werden. Oder welchen Reim soll man sich darauf machen, dass die Ampel die Mittel etwa für Freiwilligendienste oder das Bafög massiv kürzt, zugleich aber weiterhin 65 Milliarden Euro pro Jahr an klimaschädlichen Subventionen ausschütten will?

Die Aufstellung des Etats war von Beginn an verkorkst, weil die Fachressorts nach Jahren des scheinbar unbegrenzten Geldsegens mit einer Wünsch-dir-was-Haltung in die Verhandlungen gegangen waren, statt sich gemeinschaftlich auf Prioritäten und auch Posterioritäten zu verständigen. Zugleich pochte Finanzminister Christian Lindner auf die Einhaltung der Schuldenbremse und das von ihm verfügte Verbot von Steuererhöhungen. Hier rasten also monatelang zwei Züge aufeinander zu, während Bahn-Chef Scholz tatenlos zusah.

Der Anlass ist längst vergessen, die Subvention aber bleibt

Das Ergebnis ist ein Etat, bei dem an Hunderten Stellen wild gekürzt wird und mit dem die Koalition Millionen Menschen vor den Kopf stößt. Das wäre vielleicht hinnehmbar, wenn damit wenigstens so viel Geld in die Kasse käme, dass alle notwendigen Investitionen bezahlt werden könnten. Aber nicht einmal das ist der Fall, weil die großen Posten unangetastet bleiben. Beispiel Dieselprivileg: Dass Dieselkraftstoff niedriger besteuert wird als Benzin, war vor Jahrzehnten damit begründet worden, dass deutsche Spediteure im harten internationalen Wettbewerb Unterstützung benötigten. Davon spricht heute niemand mehr - die Subvention aber blieb. Jährliche Kosten: gut acht Milliarden Euro.

Viele strukturelle Probleme, die die Wirtschaftsentwicklung in den nächsten Jahren lähmen und damit auch den Haushalt belasten werden, bleiben also weiter ungelöst, von maroden Brücken und Schulen über fehlende Glasfaserkabel bis zu den hohen Energiepreisen. All das heißt nicht, dass die Schuldenbremse obsolet wäre und der Staat weiter gepumptes Geld mit der Konfettikanone über das Land verteilen sollte, wie das während der Pandemie und nach dem russischen Gaslieferstopp notwendig gewesen war. Es heißt aber sehr wohl, dass vor allem Grüne und FDP endlich die ideologischen Scheuklappen ablegen und ein gemeinsames Verständnis der finanziellen Notwendigkeiten und Prioritäten entwickeln müssen: Was ist überhaupt eine Subvention? Welche Ausgabenprogramme sind zukunftsgerichtet und benötigen mehr Mittel, welche sind verzichtbar? Welche Steuern sollten steigen, damit die Belastung an anderer Stelle sinken kann? Wie stoppt man die immer größere Überfrachtung des Haushalts mit Sozial- und Zinskosten?

Der Etatentwurf für 2024 aber beantwortet keine einzige dieser Fragen. Er ist eine vertane Chance.