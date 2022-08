An der Karls-Universität in Prag sprach Bundeskanzler Olaf Scholz darüber, wie er sich die Zukunft der EU vorstellt.

Kommentar von Hubert Wetzel

In Cape Canaveral sollte am Montagmittag die Raummission Artemis 1 beginnen. Doch der Start der neuen amerikanischen Mondrakete musste wegen Triebwerksproblemen verschoben werden. Etwa 8000 Kilometer östlich, in Prag, hielt ungefähr zur gleichen Zeit der nicht mehr ganz so neue deutsche Kanzler Olaf Scholz eine Rede. Auf den ersten Blick mag das eine mit dem anderen nichts zu tun gehabt haben, doch es gibt ein verbindendes Element: Europa.