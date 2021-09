Wer regieren will, braucht Fantasie

Kommentar von Daniel Brössler

Es sagt nichts Gutes über die Lage eines Vorsitzenden, wenn es sich bei einem seiner treuesten noch verbliebenen Unterstützer um den Chef einer anderen Partei handelt. Das trostlose Bild, das Armin Laschet dieser Tage abgibt, wäre daher nicht vollständig ohne einen Blick auf Christian Lindner. Der FDP-Vorsitzende nimmt nach dem guten Abschneiden seiner Partei die Jamaika-Option nicht ohne Not und vor der Zeit vom Tisch. Das ist nachvollziehbar. Verhandlungstaktisch wäre es Unsinn und innerparteilich kaum vermittelbar. Dennoch wird Christian Lindner schon bald beginnen müssen, seine Leute an die Wirklichkeit zu gewöhnen: Die FDP wird in der Ampel regieren oder gar nicht.