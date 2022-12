WM-Aus im Fernsehen:Schweinsteigers Wandlung

So gar nicht einer Meinung: Hansi Flick und Bastian Schweinsteiger.

In der ARD wird das WM-Aus brillant begleitet, insbesondere weil Bastian Schweinsteiger entdeckt, dass man auch als Experte konfrontativ sein kann.

Von Felix Haselsteiner

Es gehört zur Natur des Fußballfernsehens, dass man als Experte meistens über andere redet. Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira zum Beispiel saßen am Donnerstagabend bei Moderatorin Jessy Wellmer in einem Studio in Mainz, von wo aus man das deutsche WM-Aus komfortabel kritisieren konnte, während sich andere mit dem konfrontativen Teil des Moderations- und Expertenberufs beschäftigen konnten.