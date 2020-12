"New York Times" fällt auf Hochstapler herein

Von Willi Winkler

Der Hochstapler möchte immer was Besseres sein - schöner, größer und möglichst sehr, sehr reich. Es geht um sein Ansehen in der Welt, und wie es sich verbessern ließe. Im Familiengeschäft in einem Vorort von Toronto mitzuarbeiten, ermöglicht zwar eine solide Existenz, aber keine, die einem dieses bessere Ansehen verschaffen würde. Als Shehroze Chaudhry 2016 vom Studium an der pakistanischen Universität in Lahore nach Kanada zurückkehrte, behauptete er, er sei bei der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien gewesen. Über Facebook verkündete er: "Ich bin der größte Stachel im Fleisch der hiesigen Ungläubigen", verkaufte aber weiter Döner.

Der Reporterin Rukmini Callimachi von der New York Times, die bereits aus dem Krieg im Irak berichtet hatte, gelang es über Mittelsmänner, Chaudhry zu sprechen. Chaudhry nannte sich jetzt Abu Huzayfah und erzählte mit viel Liebe zum Detail, wie er als einer der IS-Kämpfer Feinde und Ungläubige umgebracht hatte. "Das Blut war warm, es spritzte überall. Wir haben ihn dann am Kreuz aufgehängt."

Die Reporterin hatte keine Zweifel, denn schließlich waren das "Details, die nur er wissen konnte". Diese Einzelheiten kannte tatsächlich niemand außer Huzayfah, denn er hatte sie höchstpersönlich erfunden. Nicht nur die Reporterin glaubte die grausigen Märchen aus dem noch grausigeren Orient. Die Redaktion der New York Times war begeistert und wollte die Geschichte so gut es geht vermarkten. Es entstand ein mehrteiliger Podcast, der von Amerikas bislang unzureichendem Erfolg gegen den islamischen Terrorismus handelte und in dem sich die Reporterin mit der selbst gestellten Frage "Wer sind sie wirklich?" auf die Suche nach dem Wesen des IS machte.

Kreuzigen, foltern, enthaupten: Es war der islamische Terrorismus, wie er aus Serien wie "Homeland" so vertraut ist, dass die Geschichte einfach wahr sein musste. Der Podcast "Caliphate" wurde mehrere Millionen Mal aufgerufen und 2019 mit dem angesehenen Peabody Award ausgezeichnet.

Warum kann sich ein bekennender Terrorist in Kanada frei bewegen?

Sehr bald hatte es jedoch Zweifel an der Geschichte gegeben. Die Stempel in Chaudhrys Pass stimmten nicht mit seinen Erzählungen überein. Er nahm einen Teil zurück, behauptete, er sei bei den geschilderten Exekutionen nur als Augenzeuge dabei gewesen. Im Parlament in Ottawa kam die Anfrage, warum sich ein bekennender Terrorist und Mörder in Kanada frei bewegen dürfe. Im vergangenen September wurde er verhaftet und wegen "geschwindelter terroristischer Taten" angeklagt. Die New York Times gab eine interne Untersuchung in Auftrag, die am Freitag zu einem verheerenden Ergebnis gelangte: die Zeitung war auf einen Hochstapler hereingefallen.

Der Chefredakteur Dean Baquet wollte Callimachi nicht die Alleinschuld an dem Debakel geben. "Hier hat nicht eine einzelne Reporterin versagt, sondern das ganze Haus." Anders als in der Print-Ausgabe der Zeitung war die Verifikation für den Podcast lax gewesen, dafür aber, wie die konkurrierende Washington Post mutmaßte, die Freude über das neue Tool umso größer.

Baquet, der in den vergangenen Monaten bereits einige Turbulenzen in der Redaktion zu überstehen hatte, zeigte sich selbstkritisch: "Wir waren in die Tatsache verknallt, dass wir ein IS-Mitglied gefunden hatten, das in der Lage war, sein Leben im Kalifat und seine Verbrechen zu schildern", erklärte er in einem Interview im National Public Radio. "Wir waren so verknallt, dass wir auch nicht aufmerksam wurden, als wir Beweise dafür hatten, dass er einiges erfunden hatte."

Der nächste Gerichtstermin für Shehroze Chaudhry, den IS-Helden Abu Huzayfah, ist für den 25. Januar angesetzt. Ihm drohen fünf Jahre Haft.