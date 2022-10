Von Harald Hordych

An einen der Olympia-Attentäter, der am Anschlag auf das israelische Team bei den Spielen in München 1972 beteiligt war, sind laut ARD 2000 US-Dollar gezahlt worden. Gunnar Dedio, der verantwortliche Produzent der vierteiligen Doku-Serie ARD-Doku "Tod und Spiele" über die Anschläge auf das isrealische Team bei den Olympischen Spielen, bestätigte der SZ die Zahlung an Mohammed Safady, über die zunächst der Focus berichtet hatte.

Die Ende September ausgestrahlte Dokureihe ist eine Produktion von Looksfilm in Koproduktion mit den öffentlich-rechtlichen Sendern RBB, SWR und BR für die ARD in Zusammenarbeit mit France Télévisions und VPRO. Die gemeinsame Federführung lag laut ARD bei RBB und SWR. Dedio spricht von einer ganzen Reihe von Sendern und hebt hervor, "die Beteiligung von RBB, SWR und BR zusammen ist minoritär".

Die ARD hatte in der Pressemitteilung betont, Voraussetzung für die beteiligten ARD-Sender sei es gewesen, dass keine Interviewhonorare an die zwei überlebenden Attentäter der Olympischen Spiele von 1972 gezahlt würden - eine journalistische Selbstverständlichkeit eigentlich. Sie verwies darauf, "dass der Produzent Gunnar Dedio uns mehrfach versichert habe - auch schriftlich -, dass keine Honorare für die gewährten Interviews mit den palästinensischen Geiselnehmern gezahlt wurden".

Auch laut Gunnar Dedio waren die Interviews mit den überlebenden Geiselnehmern der Olympischen Spiele von 1972 für die an der Produktion beteiligten ARD-Sender an die Bedingung geknüpft, dass keine Interviewhonorare an die Attentäter gezahlt werden. "Dies habe ich den oben genannten Sendern mehrfach - mündlich wie schriftlich - garantiert", erklärt Dedio. Zu der Zahlung sei es, so Dedio, dann Monate nach den Aufnahmen gekommen. Looksfilm habe "die begrenzte Exklusivität der Nutzungsrechte - sowohl für das Interview, als auch für zur Verfügung gestellte Dokumente und Fotos - einem der Attentäter mit einer Zahlung von 2000 USD abgegolten".

Als Grund dafür nannte Dedio, dass eine internationale Sender-Plattform, "die nicht an unserer Serie beteiligt ist", eine Pressemitteilung veröffentlicht habe, "dass sie in ihrer Produktion über das Olympia-Attentat exklusive Zeitzeugen präsentieren wird". Daraufhin habe er sich entschlossen "die erreichten Ergebnisse" ebenfalls durch eine zeitlich begrenzte Vereinbarung über Exklusivität mit einem der Geiselnehmer gegen eine Zahlung von USD 2000 zu sichern.

"Das hat sich als Fehler erwiesen", schreibt Gunnar Dedio und räumt ein: "Die Redaktionen der an der Produktion beteiligten ARD-Sender wussten nichts von dieser Zahlung. Das tut mir sehr leid. Ich hätte mich mit ihnen abstimmen müssen - auch auf die Gefahr hin, dass sie einer nachträglichen Exklusivbindung nicht zugestimmt hätten."

Der Produzent bedauert in seiner Erklärung, sollten "durch diese Zahlung die Gefühle der Angehörigen der Opfer verletzt worden sein". Schließlich sei es gerade die Perspektive der Opfer und der Angehörigen der Opfer, die im Mittelpunkt der Doku stünden und zu Recht den größten Raum in der Produktion einnehme.