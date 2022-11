"The White Lotus" war eine der besten Komödien der Seriengeschichte. Nun schickt Mike White die Reichen und Verzweifelten auf Sizilien in die Ferien.

Von Andrian Kreye

Weil man die zweite Staffel einer Serie immer an der ersten messen muss, kurz zur Erinnerung: Es war mitten im Sommer des vergangenen Jahres, da tauchte The White Lotus als eine der besten Komödien in der Geschichte des Fernsehens im Programm von HBO und Sky auf. In nur sechs Folgen zerlegte Mike White im Kammerspielambiente des hyperexklusiven "White Lotus"-Strandhotels in Hawaii die Welt der oberen ein Prozent mitsamt ihren Lebenslügen, Heucheleien und Anspruchshaltungen. Weil er aber gleichzeitig auch ihre Unsicherheiten, Ängste und Reste von Empathie filetierte, wurde daraus das Meisterwerk einer Kapitalismuskritik ohne die Bitterstoffe der Ideologie.

Ein wenig mehr als ein Jahr und sehr viele Preise später kommt nun die zweite Staffel. Die spielt in der "White Lotus"-Filiale auf Sizilien. Vom ersten Ensemble sind nur Jennifer Coolidge als neurotische Millionenerbin Tanya McQouid und Jon Gries als ihr Frischgetrauter Greg übriggeblieben. Dafür sind ein paar andere Größen dazugekommen: F. Murray Abraham, der von seinem Oscar-gekrönten Salieri in "Amadeus" bis zum CIA-Intriganten Dar Adal in der Serie Homeland die Eleganz des Diabolischen perfektionierte. Aubrey Plaza, die nach ihrem Durchbruch in Parks and Recreation mit ihrem staubtrockenen Humor in schwarzen Komödien wie "Ingrid Goes West" und "Black Bear" zum Indie-Star wurde. Und Michael Imperioli, der bisher in Filmen wie "Goodfellas" und der Meilensteinserie Die Sopranos seine Mafiosi-Figuren vor Machoklischees bewahrte.

F. Murray Abrahams Patriarch baggert jede Frau an, die seine Enkelin sein könnte

Allerbeste Voraussetzungen also. Aber mit Karacho verpeilt. Die Charaktere sind platt, die Dialoge fade, das Thema ist verfehlt. Prinzipiell geht es um die Machtverhältnisse in anachronistischen Geschlechterrollen. Die Serie verrennt sich dabei in Zoten, die ihr Haltbarkeitsdatum mindestens so lange hinter sich haben, wie die patriarchalischen Verhältnisse. Besonders schade ist aber, dass Mike White genau auf die Stilmittel verzichtet, die ihn so brillant machen. Da ist zum einen das Tempo. In der Serie Enlightened und der ersten Staffel The White Lotus entwickelte er eine Art Backbeat des Filmens. Er verzögerte Schnittfolgen, Einstellungen und Reaktionen und vertiefte damit die Komik. Dieses Mal aber treibt er die Handlung im konventionellem Midtempo voran. Darunter leiden auch seine Figuren, die er sonst so virtuos zeichnet.

F. Murray Abrahams Patriarch leidet unter chronischen Blähungen und baggert ebenso chronisch jede Frau an, die seine Enkelin sein könnte, mehr kommt da nicht. Aubrey Plazas woke Millionärsfreundin ist das Zerrbild der launischen Frau. Und Michael Imperiolis Ehebrecher stolpert wie eine Aufziehpuppe durch die Bipolarität der Gewissenbisse und Verfehlungen. Nicht einmal Jennifer Coolidge übersteht die schwache Inszenierung. Sie bläst die Backen auf, schnauft und rollt mit den Augen, als wolle sie sich selbst parodieren. So verkommt eine der besten Komödien in der Geschichte des Fernsehens zu einem Haufen Furz- und Herrenwitze. Bleibt zu hoffen, dass Mike White vom Erfolg getrieben nur geschlampt hat. Auf die dritte Staffel ist man jedenfalls schon sehr gespannt.

The White Lotus, zweite Staffel, auf Sky.

