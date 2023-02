ZDF-Moderator Markus Lanz hatte am Dienstagabend unter anderem Sahra Wagenknecht zu Gast.

Wie viele Fakten muss man ignorieren können, um auf seiner Position zu beharren? Sahra Wagenknecht zeigt: Ziemliche viele. Auch bei "Markus Lanz" kann sie nicht erklären, worüber man mit einem Aggressor verhandeln soll, der nicht verhandeln will.

Von Peter Fahrenholz, München

Einen schlechteren Jahrestag für einen Talkshow-Auftritt hätte sich Sahra Wagenknecht nicht aussuchen können. Vor ziemlich genau einem Jahr saß die Linken-Politikerin bei Anne Will und hat davon gesprochen, dass eine russische Invasion in der Ukraine "herbeigeredet" werde. Russland habe überhaupt kein Interesse daran, dort einzumarschieren und man müsse "heilfroh" sein, dass Putin nicht so sei, wie er im Westen dargestellt werde: "ein durchgeknallter Nationalist, der sich berauscht, Grenzen zu verschieben".