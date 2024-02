Paramount+ will zwei bereits abgedrehte deutsche Serien plötzlich nicht mehr zeigen - und entfernt auch längst veröffentlichte Sendungen wieder aus der Streaming-Bibliothek. Was ist da los?

Von David Steinitz

Erst vor etwas über einem Jahr war der US-Streamingdienst Paramount+ auch in Deutschland gestartet und hatte große Pläne. Ähnlich wie Netflix, Amazon und Co. wollte man in prestigeträchtige deutsche Produktionen investieren, um Abonnenten auch mit lokalen Inhalten zu gewinnen. Eins dieser Projekte: der Vierteiler Zeit Verbrechen. Vier Filme, von vier verschiedenen Regisseurinnen und Regisseuren, basierend auf dem gleichnamigen Podcast der Zeit. Die Filme sind mit Lars Eidinger, Sandra Hüller und anderen prominent besetzt. Ab nächster Woche feiern sie Weltpremiere im Rahmen der Berlinale. Und eigentlich hätten sie im Anschluss bei Paramount+ zu sehen sein sollen.