Von Susan Vahabzadeh

Maxine will nach oben, sie hat nur eine seltsame Vorstellung davon, was das heißt. Man schreibt das Jahr 1969 und sie ist frisch im Dauersommer von Palm Beach angekommen - und grämt sich nicht etwa, weil ihr Mann Pilot ist und deswegen dauernd nicht da oder weil sie keinen Job hat und keine Kinder oder weil sie demnächst vierzig wird. Maxine will unbedingt Mitglied im Club Palm Royale werden und beste Freundin der dort herrschenden Society-Damen. Die geben Wohltätigkeitsgalas, bei denen es piepegal ist, welche Wohltätigkeit unterstützt wird, aber wahnsinnig wichtig, welche Champagnersorte in den Gläsern perlt. Was für ein Lebensziel.