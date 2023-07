Von Claudia Tieschky

Nadia Kailouli und Aimen Abdulaziz-Said sind Moderatoren des Mittagsmagazins (Mima), also das, was man bekannte Fernsehgesichter nennt. Die beiden, die das derzeit noch vom RBB produzierte Mima präsentieren, haben nun wortgleiche Tweets gepostet, die Fragen zur Personalauswahl in der ARD aufwerfen. "Wie ihr wisst", schreiben sie dort, "zieht das ARD-MIMA 2024 nach Leipzig. Ich werde die Sendung dann leider nicht mehr moderieren". Denn, so schreiben sie: "Laut MDR-Chefredakteurin soll die künftige Moderation einen ost-deutschen Hintergrund haben. Das muss ich so akzeptieren."