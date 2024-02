Arist von Harpe, Verleger "Hamburger Morgenpost", in den Räumen der Redaktion.

Von Harald Hordych

Vor drei Jahren hat Arist von Harpe, 45, die Boulevardzeitung Hamburger Morgenpost (Mopo) gekauft. Vom 12. April an wird sie nicht mehr täglich, sondern nur noch einmal in der Woche am Freitag erscheinen - als Wochenzeitung. Ein Gespräch mit dem Verleger, der sich sein Büro mit dem Chefredakteur teilt, über schwierige Entscheidungen, den Überlebenskampf im Printjournalismus und die Bedeutung, die eine Zeitung für eine Stadt haben kann.