Die Corona-Zeit hat das Interesse an Informationssendungen im Fernsehen gewaltig befördert. Davon profitieren auch die politischen Talkshows. Maybrit Illner moderiert seit 20 Jahren ein wöchentliches Format. Zuletzt war der Zuschauerschnitt jedes Jahr zurückgegangen. In diesem Jahr liegt er bisher bei 3,06 Millionen Zuschauern gegenüber 2,36 Millionen im Vorjahr. Die Moderatorin erscheint im Besprechungsraum ihrer Redaktion ohne Mundschutz zu einem Gespräch über Talkshows in diesen schwierigen Zeiten. Am großen Konferenztisch entpuppt sie sich als so vertraut mit dem dominierenden Thema ihrer letzten Sendungen, dass man aufpassen muss, nicht jederzeit in ein Corona-Fachgespräch zu geraten.