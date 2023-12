Der US-amerikanisch-kanadische Schauspieler Matthew Perry, bekannt vor allem für seine Rolle in der Sitcom Friends , starb am 28. Oktober. Er wurde nur 54 Jahre alt. Jetzt wurde die Todesursache bekannt gegeben. Laut Autopsie starb er an den akuten Folgen der Einnahme des Narkosemittels Ketamin. Das Mittel wird in der Human- und Tiermedizin eingesetzt. Beim Menschen kommt Ketamin zu Betäubungszwecken vor allem in der Notfallmedizin zum Einsatz.

Perry wurde in seinem Haus in Los Angeles tot in einem Whirlpool gefunden. Wie das People-Magazin berichtete, wurden nach Angaben eines Gerichtsmediziners auch Ertrinken, koronare Herzkrankheit und die Wirkung von Buprenorphin (ein Medikament zur Behandlung von Opioidkonsum-Störungen) ebenfalls als Faktoren aufgeführt, die zu Perrys Tod beitrugen. Der Tod wurde als Unfall eingestuft.

Vergangenes Jahr brachte Perry seine Autobiografie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" heraus. Darin schrieb er offen über den jahrzehntelangen Kampf gegen seine Alkohol-, Drogen- und Tablettensucht. In dem Buch heißt es unter anderem: "Ich habe gut und gern sieben Millionen Dollar dafür ausgegeben, nüchtern zu werden. Ich war bei 6000 AA-Meetings (Treffen der Anonymen Alkoholiker). Ich war in 15 Entzugskliniken und einer psychiatrischen Anstalt. Ich bin 30 Jahre lang zweimal die Woche zur Therapie gegangen. Ich stand mit einem Bein im Grab."

Jahrzehntelang habe die Suchtkrankheit sein Leben dominiert. Hauptsächlich Zigaretten, Alkohol und Schmerzmittel, teilweise Dutzende Pillen pro Tag, seien sein Problem gewesen, vor Heroin habe er Angst gehabt, was ihm womöglich das Leben gerettet habe, schrieb Perry.

Die Wurzeln der Krankheit sah Perry in seiner Kindheit. Seine Mutter - Model und Journalistin, die später für den damaligen kanadischen Premierminister Pierre Trudeau arbeitete - und sein Vater, ein Schauspieler, waren beide noch sehr jung, als Perry zur Welt kam, und trennten sich kurz darauf wieder. Perry wuchs bei seiner Mutter in Kanada auf und sah seinen Vater in Los Angeles nur selten. Als Teenager zog er dann wiederum ganz zu seinem Vater - was in der Familie für großen Streit gesorgt habe, schrieb er in dem Buch.

In den 80er Jahren hatte Perry erste Fernseh- und Filmrollen. Sein größter Erfolg war Friends. Als Chandler Bing brachte er Woche für Woche Millionen Fans zum Lachen und verdiente gleichzeitig Millionen Dollar. Verheiratet war er nie. In seiner Autobiografie schrieb er, dass viele seiner privaten Beziehungen an seiner Sucht gescheitert seien.