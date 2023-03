Charles III. im Fernsehen:Königliches Programm

Wo kann man den Besuch von König Charles III. in Deutschland am besten im Fernsehen verfolgen? Alle Infos in der Übersicht.

Von Johanna Müller

Noch vor seiner offiziellen Krönung am 6. Mai reist König Charles III. vom 29. bis zum 31. März nach Deutschland. Seine Besuche in Berlin und Hamburg werden unter anderem von ARD und ZDF übertragen- und zusätzlich im Livestream in den Mediatheken. Eine Übersicht zu den königlichen Festspielen im Fernsehen.

Mittwoch, 29. März

Das Erste überträgt am Mittwoch um 14.05 Uhr in der Sondersendung Royaler Staatsbesuch: König Charles in Berlin den ersten Teil des Besuchs und zeigt unter anderem die militärischen Ehren am Brandenburger Tor und den Empfang im Schloss Bellevue.

Phoenix zeigt ab 14.05 Uhr eine Sondersendung mit Live-Berichterstattung von der Ankunft der Royals am Berliner Flughafen sowie die Zeremonie am Brandenburger Tor und den Empfang in Schloss Bellevue.

RTL zeigt ab 15 Uhr die Sondersendung Punkt 12 Spezial - König Charles in Deutschland mit geladenen Adelsexperten.

Donnerstag, 30. März

Das ZDF zeigt am zweiten Tag der Deutschlandreise von König Charles III. die Begrüßung von Bundekanzler Scholz und seine anschließende Rede im Bundestag. Außerdem den Besuch des Wochenmarkts am Berliner Wittenbergplatz. Zu sehen um 10.30 Uhr in ZDF spezial: König Charles III. in Deutschland.

RTL zeigt um 11.00 Uhr in Punkt 12 Spezial - König Charles in Deutschland Neuigkeiten und Hintergründe zu der Reise von König Charles und Camilla.

Phoenix zeigt ab 12 Uhr die Rede des Königs im Bundestag und um 17.30 Uhr eine Zusammenfassung des Besuchs in Berlin.

Freitag, 31. März

Der NDR zeigt den dritten und letzten Tag des Besuchs von Charles und Camilla in Hamburg, wo sie unter anderem den Hafen und das Rathaus besichtigen werden. Zu sehen ab 12.25 Uhr und über den Nachmittag verteilt in NDR Info extra: König Charles III. in Hamburg, NDR. Außerdem um 20.15 Uhr in NDR Info extra: Königlicher Besuch - Charles und Camilla in Hamburg.

Phoenix zeigt Eindrücke des Besuchs live aus Hamburg und eine erneute Zusammenfassung des dritten Tags des royalen Besuchs. Zu sehen ab dem Mittag in Phoenix vor Ort und die Zusammenfassung um 17.30 Uhr in Phoenix - Der Tag, Phoenix.

Zusätzlich wird Welt TV in den Live-Sendungen von Mittwoch bis Freitag von der Reise des Königspaars berichten. ProSieben und Sat.1 greifen das Thema in ihren Nachrichtensendungen auf.