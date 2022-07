Von Peter Fahrenholz

Manchmal sind es die kleinen Bemerkungen, die das ganz große Dilemma offenlegen. "Wir sind in einer Koalition", sagt Karl Lauterbach in der Talkrunde bei "Anne Will". Was wie eine sachliche Feststellung klingt, ist in Wirklichkeit ein Stoßseufzer. Denn weil er nun mal in einer Koalition mit der FDP sitzt, musste Lauterbach abwarten, was in dem Evaluationsbericht steht, den eine Sachverständigenkommission in der vergangenen Woche zur Wirkung der Corona-Maßnahmen seit Beginn der Pandemie vorgelegt hat.