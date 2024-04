Von Wolfgang Janisch

Julian Reichelt ist ein Mann, der seinen Erregungspegel gern in Ausrufezeichen ausdrückt. "Deutschland zahlte in den letzten zwei Jahren 370 MILLIONEN EURO (!!!) Entwicklungshilfe an die TALIBAN (!!!!!!)", teilte er im August des vergangenen Jahres seinen Followern auf der Plattform X mit. "Wir leben im Irrenhaus, in einem absoluten, kompletten, totalen, historisch einzigartigen Irrenhaus. Was ist das nur für eine Regierung?!" Inhaltlich war dies eher falsch als wahr, denn die Entwicklungshilfe sollte an Nichtregierungsorganisationen und UN-Projekte fließen und keineswegs an die von den Taliban kontrollierte Regierung, wie einem von Reichelt selbst verlinkten Spiegel-Artikel zu entnehmen war.