Von Aurelie von Blazekovic

Wie so viele unheilvolle Mediendebatten begann auch diese auf Twitter - Elon Musks Contentfabrik, die jetzt X heißen soll. Jan Böhmermann, der die Plattform seit über einem Jahrzehnt intensiv nutzt und in Mediendebatten ebenso intensiv erprobt ist, muss inzwischen wissen, was er da auslöst. Inmitten der Sommerpause seiner ZDF-Sendung jagte er am Montagmittag der vergangenen Woche ein animiertes Bild von Friedrich Merz raus an die Endgeräte, aus dem er, Böhmermann, wie durch zerreißendes Papier hindurchklettert. Dazu der Satz: "Keine Sorge, die Nazis mit Substanz wollen nach aktuellem Stand voraussichtlich nur auf kommunaler Ebene mit Nazis zusammenarbeiten." So weit, so Böhmermann.