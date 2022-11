Von Peter Richter

Das sagt sich immer so leicht dahin: dass irgendeine Art von Musik einem in diesem oder jenem Moment das Leben gerettet habe. Aber dann gibt es eben offensichtlich Fälle, in denen das nicht nur metaphorisch ist. Und in diesen Fällen war das dann wiederum nicht irgendeine Art von Musik. Stattdessen spielen tiefer gestimmte Gitarren und Doublebassdrums bei der Operation oft eine entscheidende Rolle.

Heavy Metal Saved my Life! heißt eine zweiteilige Fernsehdokumentation von Andreas Krieger und Mariska Lief für den Hessischen Rundfunk, die man sich in der ARD-Mediathek ansehen kann - und natürlich anhören. In der zweiten Folge geht es um Queerness im Metal, also um all das Nichtheterosexuelle, das in all der ästhetischen Fetischisierung von Härte, Schwere, Leder und Nieten natürlich auch von Anfang an immer schon gesteckt hat. In der ersten Folge aber geht es tatsächlich um Fans, denen Metal buchstäblich das Leben gerettet hat, die sich anhand harter Gitarrenriffs aus dermaßen existentiellen Krisen herausgezogen haben, dass das Weiterleben zunächst wie die unwahrscheinlichste aller Optionen aussah. Bei dem, was Andy aus München zum Beispiel hinter sich hat, ist tatsächlich schwer vorstellbar, dass Schlager oder Jazz ähnlich hilfreich gewesen wären. Und bei dem, was die junge Mutter Zyan aus Mexiko-Stadt zu bewältigen hatte, hätte es der alte Disko-Hit "Last night a DJ saved my live" genauso wenig getan wie süße Mariachi-Folklore oder Gangsta-Rap. Zyan, Opfer schwerer sexueller Gewalt, will beziehungsweise muss stattdessen dringend in das Fantasy-Stahlbad der britischen Band "Iron Maiden" gleiten.

Andy wiederum, den das Filmteam ebenfalls zu einem Konzert von "Iron Maiden" begleitet, war viel zu lange heroinabhängig für leichter dosierte Musik. Er hatte über Jahre zu der harten Drogenszene im Bahnhofsviertel von Frankfurt am Main gehört. Und ausgerechnet dorthin muss er jetzt aus seinem neuen, mit Metal stabilisierten Münchner Leben zurückkehren, denn das Konzert findet im Stadion der Eintracht statt, und im Frankfurter Bahnhofsviertel hängen noch heute erschütternd viele Leute an der Nadel und auf den Straßen. Vielleicht sogar mehr als zu seinen Zeiten, sagt Andy. Man sieht ihn einigermaßen erschüttert bei der Konfrontation mit einem früheren Leben, dem sehr wahrscheinlich auch ein früher Tod gefolgt wäre, und dann sieht man ihn beim Konzert euphorisch in den Himmel boxen, Refrains brüllen, anderen Männern mit vielen Bandaufnähern auf dem Rücken und viel Lebensgeschichte vor dem Bauch selig auf die Schultern hauen.

Mit Klassik kann man Junkies verscheuchen; mit Metal kann man sie manchmal noch auffangen

Mit heiteren Barockgeigen kann man Junkies zuverlässig verscheuchen; daher oft das entsprechende Musikprogramm aus den Lautsprechern auf Bahnhofsvorplätzen. Mit harten Metal-Gitarren kann man sie dagegen manchmal offenbar noch auffangen.

Nur warum das so ist, wird hier leider nicht genauer erkundet. Dabei wäre auch das in jeder Hinsicht mal interessant. In einer frühen Erzählung von Thomas Mann wird eine, wie man damals sagte, schwindsüchtige junge Frau durch den unaufgelösten Liebesakkord von Wagners "Tristan" beim vierhändigen Klavierspiel mehr oder weniger ums Leben gebracht. Der bei Metalbands überaus beliebte, weil als diabolisch geltende Tritonus hingegen verschafft Menschen aller Welt und aller Kulturkreise seit Jahrzehnten kathartische Beglückung. Aufschlussreich wäre gewesen, mal mit Psychologen, Neurologen und Synästhesie-Experten darüber reden, was welche Musik bei welcher Disposition so bewirkt. Und welche Klänge mit welchen Drogen harmonieren oder eben nicht. Und weshalb das so ist.

Andererseits: Für Patienten ist vor allem wichtig, dass eine Medizin wirkt, nicht so sehr wie und warum. Die Dokumentation hat andere Stärken - etwa da, wo gezeigt wird, wie sehr das auch für die Verabreichenden gilt, also die Musiker. Bruce Dickinson, der überaus heitere und liebenswerte Sänger von "Iron Maiden" kommt viel zu Wort. Und als besonderes Highlight öffnet Brann Dailor von Mastodon sein Herz und Fotoalbum. Vom dauernden Herumgoogeln, ob endlich wieder eine Platte ansteht oder wenigstens eine Tournee, wussten Fans von Mastodon schon seit Jahren, dass es auch für das Problem mit dem Namen Twitter eine Heilung gibt: jenen Kurznachrichtendienst, von dem jetzt so viel die Rede ist und der allerdings nur zufällig genauso heißt wie die einflussreichste Metal-Band des 21. Jahrhunderts. Brann Dailor, trommelndes und singendes Energiezentrum von Mastodon, hat schon oft zu Protokoll gegeben, wie stark ihr musikalisches Schaffen vom Schmerz über den Tod von Familienmitgliedern geprägt, motiviert und fast muss man sagen: beflügelt wurde. Fans wissen daher natürlich, dass das epochale Album "Crack the Skye" eine Huldigung an Skye Dailor war, Brann Dailors als Teenager verstorbene Schwester. In dieser Dokumentation hier zeigt er erstmals auch Bilder von ihr und erzählt, wie ihm unter anderem sein extrem vertracktes Schlagzeugspiel half, den Verlust auszuhalten, denn man könne nicht gleichzeitig weinen und Musik machen. Jedenfalls nicht solche.

Heavy Metal Saved my Life, zwei Teile, in der ARD-Mediathek.

