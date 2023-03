Von Susan Vahabzadeh

In der vergangenen Woche trat Franziska Giffey vor den SPD-Kreisverband Pankow, um für eine Koalition mit der CDU zu werben. Die Abendschau des RBB berichtete, und der erste Redebeitrag eines Delegierten, den man in der Sendung sehen konnte, war gleich kritisch. "Wenn mit der CDU in einer Koalition mit der SPD irgendwas vorangehen soll und auch tatsächlich etwas vorangeht, dann wird das bedeuten, das 2026 die SPD ein noch katastrophaleres Wahlergebnis bekommt, als wir jetzt schon bekommen haben", sagt er mit Nachdruck. Er hat Franziska Giffey, die man im Beitrag neben ihm sehen kann und die sehr ruhig zuhört, dem Vernehmen nach auch als "Wählerschreck" bezeichnet, aber dieser Moment kommt in der Abendschau nicht vor.