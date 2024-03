Das Grimme-Institut in Marl kürt in diesem Jahr fast ausschließlich Produktionen der öffentlich-rechtlichen Sender: Zwölf von 14 Grimme-Preisen für Qualitätsfernsehen und alle drei Sonderpreise gehen an ARD, ZDF und deren gemeinsames junges Angebot Funk. Der Streamingdienst Disney+ ist mit zwei Auszeichnungen dabei. Die klassischen Privatsender wie RTL und Pro Sieben gehen diesmal Jahr völlig leer aus. Das hat es in den vergangenen 20 Jahren nur zweimal gegeben. Die Grimme-Preise sollen Fernsehsendungen und -leistungen auszeichnen, "die für die Programmpraxis vorbildlich und modellhaft sind", wie es heißt.