Ihr Abschied stand bereits seit einigen Monaten fest, nun gibt es ein Datum. Caren Miosga wird die Tagesthemen am 5. Oktober zum letzten Mal moderieren, bevor sie im neuen Jahr den politischen Sonntagabendtalk im Ersten von Anne Will übernimmt.

16 Jahre lang war Miosga Moderatorin der Nachrichtensendung, länger als alle anderen vor ihr. Der NDR erinnert in einer Mitteilung daran, dass Miosga in dieser Zeit unter anderem Ernie und Bert interviewte, sechs Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine live aus Kiew moderierte und "während der Tagesthemen schon mal auf den Studiotisch" stieg. Miosga selbst sagte, sie sei "unendlich dankbar" für die Jahre an der Seite so großartiger Kolleginnen und Kollegen. "Sie lässt sich nicht abspeisen", so der Intendant des NDR, Joachim Knuth. Miosga habe bei den Tagesthemen "beeindruckt durch ihre präzisen Einordnungen und ihre ebenso hartnäckigen wie zugewandten Interviews".

Miosga tritt 2024 die Nachfolge von Anne Will an, die den Sendeplatz ebenfalls 16 Jahre lang bestritt. Genauere Pläne für die neue Talkshow werden gemeinsam mit Miosga noch erarbeitet, so die ARD zuletzt. Die drei großen Talkshows im Ersten, neben dem Sonntagabendtalk auch Maischberger und Hart aber fair mit Louis Klamroth, sollen derzeit "neu justiert" werden, um sie besser auf die Ausspielung in der ARD-Mediathek anzupassen - und auch weil sie voneinander unterscheidbarer werden sollen.

Miosga, die 1969 in Peine in Niedersachsen geboren wurde, arbeitet seit 1999 für den Norddeutschen Rundfunk. Vor ihrer Zeit bei den Tagesthemen moderierte sie unter anderem das Medienmagazin Zapp und Titel Thesen Temperamente im Ersten.

Bei den Tagesthemen rückt künftig Jessy Wellmer vom RBB nach, die seit 2014 die Sportschau am Sonntag und zahlreiche andere ARD-Sendungen moderiert. Sie wird neben Ingo Zamperoni eine der beiden Hauptmoderatoren der Tagesthemen - das Datum ihrer ersten Sendung werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben, heißt es vom NDR.