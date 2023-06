Von Holger Gertz

Wie manch andere Redaktion auch haben sie bei den Tagesthemen schon früh verstanden, dass das Sportressort eine gute Schule ist für Journalisten und Journalistinnen, die es nach Höherem drängt. Bilder und Aktion schnell einordnen und daraus Informationen und Text werden lassen - das lernen Sportreporter schon im Volontariat. Und so setzt Jessy Wellmer, die frisch gekürte Tagesthemen-Moderatorin, eine gewisse Tradition fort. Der große Hanns Joachim Friedrichs war Sportchef des ZDF, bevor er als Anchorman in den Tagesthemen die angemessen bedeutungsvollen Worte bei der Öffnung der Mauer fand. Und auch Anne Will - mancher erinnert sich vielleicht gar nicht mehr daran - moderierte in ihren frühen Fernsehjahren gegen Ende des vergangenen Jahrtausends die ARD-Sportschau, damals als erste Frau in einem ausgesprochenen Männerladen. NDR-Sportchef Gerhard Delling war mal als Nachfolger von Ulrich Wickert im Gespräch, es blieb ein Planspiel.