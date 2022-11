"Anne Will":Die Letzte Generation: Weltretter oder Straftäter?

Carla Hinrichs, Sprecherin der Gruppe "Letzte Generation", zeigte in der Talkshow "Anne Will" Porträtfotos der Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten in bayrischem Präventivgewahrsam.

Von Josef Kelnberger

Die Jurastudentin Carla Hinrichs hielt bei "Anne Will" die Bilder von 13 Menschen hoch, die in Bayern seit 30 Tagen vorbeugend in Haft sitzen. Ein Handwerker sei darunter, ein Abiturient, eine Mutter von zwei Kindern. "Sie sitzen bei Ihnen eingesperrt", sagte sie an den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann gewandt, "weil sie verzweifelt sind. Weil Ihre Regierung" - sie meinte die bayerische Staatsregierung - "dafür sorgt, dass unser Leben nicht mehr sicher ist."