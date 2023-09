"Anne Will" zu Waffenlieferungen an die Ukraine

Russlandversteher vs. Putinversteherin: Bei Anne Will geraten der Historiker Karl Schlögel und die Noch-Linke Sahra Wagenknecht aneinander.

Von Moritz Baumstieger

Es kommt nicht oft vor, dass eine Talkshow im deutschen Fernsehen endet und man denkt: "Mist. Da hätte ich jetzt schon gerne noch mehr gesehen." Am Sonntagabend war es jedoch so. Froh, dass sie darauf hinweisen konnte, dass man nun gerade genau sechzig Minuten diskutiert habe, dass es also Zeit sei, sich bei den Kollegen der Tagesthemen zu erkundigen, was die denn heute so im Programm hätten, um sich dann schnell aus dem selbigen herauszuschleichen, war eigentlich nur Anne Will.